Oraalseksi puhul pole muud, kuid lebada ja lõõgastuda, et lihtsalt nautida. Et sa saaksid oraalseksi nautida, siis selleks pead teadma, mis sind erutab ja rahuldab. Seda peab loomulikult oskama ka su partner.

2. Huuled kinni

Partner peab oma huuled suruma sinu sisemise häbememoka kokku. Lõksus olek!

3. Kaks keelt

Selle tehnika eesmärk on muuta ka partneri sõrmed libedaks keeleks, mis liugleb sinu ihul. Sõrmed tuleks katta libestiga, misjärel peaks partneri neid mööda su ihu vedama. Sinu silmad peaksid olema kaetud, et saaks keskenduda naudingule.

4. Imemine

Suudluste asemel palu oma partnerit, et ta su kliitorit imeks.

5. Hingav suudlus

Kõige erutavam on midagi oodata- teadmata, kas see üldse saabub. Või kuhu tabab. Las su partner suudleb sinu intiimpiirkonda, kuid viisil, et huuled su ihu ei puuduta. Ta lihtsalt saadab suudlusi hingates. Loomulikult peab see toimuma nahale võimalikult lähedal viibides...

6. Mäng ninaga