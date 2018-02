„Uus üllatus Pärnu linnavalimiste alalt,“ oli pea alaline pealkiri Postimehe veebruarinumbrites 1914. aastal, kajastamaks sealset võitlust, kas linna pääsevad juhtima eestlased või sakslased. Kõrval reklaamiti Tartu kinos Ideal kohe-kohe ekraanile tulevat filmi „Karujaht Pärnumaal“: „See pilt on rahva poolehoidmist leidnud. Mängitud Tartu paremate lavajõudude poolt.“

Täna (uue kalendri järgi) Tartus linastunud Johannes Pääsukese vändatud (lavastajaks võis olla Vanemuise parukameister Tõnis Nõmmits) film äratas tõesti kas just poolehoidu, aga kära ometi.

Karl August Hindrey kirjutab varjunime Hoia Ronk kasutades Postimehes: „Aga nüüd tuli midagi hirmsat välja. Tuli välja, et (Pärnu linnapead) Brackmanni pilgati ja seda ei tohi olla. Politsei leidis näitelinal inimesi, kes fantastilises väljamaa mundris olid ja pidas seda ebakohaseks. Ja nüüd on seda kinodraamat kõvasti kärbitud, paljud nendest kohtadest välja jäetud, mis sakslaste ja Pärnu „keskerakonna“ võidurõõmu sekka kibedaid tilkasid võiksid valada. Pärnusse ei ulatavat meie kodune pildidraama üleüldse mitte, nõnda et Brackmann oma linnavalitsusega rahulikult võib magada, sest filmi naljade eest kaitseb teda tsensur.“