„Hoia, Jumal, Eestit,“ kõlab kõrvus Juhan Aaviku koorilaul, kui hommikul kell pool seitse uksest välja astun. Tean, et see lugu kõlab täna paljudes Eesti linnades palju kordi. Ja täna on Jumal meid tõesti kuulda võtnud. Maa on imeliselt puhas ja valge, sajab laia lund.

Tund enne lipu heiskamist on Tallinna tänavad veel üllatavalt tühjad. Põhiliselt askeldavad seal kojamehed labidatega. Keegi – kes muu kui ikka kojamees – tõttab kuskile, kaenla all pika varre otsas sinimustvalge. Kas valge lume või ei tea, mispärast, aga silme ette tuleb tänase päeva kontekstis kohatu pilt Vene filmidest viimasel hetkel kuusega koju tõttavast papist.

Vabaduse väljakul on juba rahvast rohkem. Ja iga minutiga tuleb inimesi aina juurde. Igast küljest. Sihiks Mayeri trepp. Kes siis Mayeri treppi ei tea?! See on see trepp, mida palistavad malmist dekoratiivvaasid ja mis viib üles Komandandi teele.

Viimased sammud trepil, siis algab tõus. Kõik rühivad. Nagu Tartu maratonil. Lund tuleb aina juurde. Kõik rühivad finiši poole, mis on juba peaaegu käeulatuses. Toompea paistab. Mõned nooremad lasevad lausa sörki.