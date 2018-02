Peagi 90. sünnipäeva tähistav Arnold Rüütel, kes on kohusetundlikult juba üle tosina aasta toetanud ja kohalolekuga austanud Aegviidus tegutseva MTÜ Spordiklubi Presidendirada korraldatavat presidendimatka, sai viimaks teatepulga järgmisele presidendile üle anda – matka uueks patrooniks sai president Kersti Kaljulaid, kes loodab ka järgmisel aastal matkast osa võtta.

„Mul on hea meel näha nii palju inimesi, kes on valmis tegema seda, milleks meid kõiki on üles kutsutud: liikuma Eesti 100. sünnipäeval vähemalt 100 päeva aastas,“ kõneles Kaljulaid. Siiski tõdemusega, et temal tõenäoliselt seda teha ei õnnestu. „Mina jään kindlasti sellele alla, nii et tehke palun ka minu eest,“ ärgitas ta rahvast.

Suuskadel või kõndides on mööda presidendirada Aegviidust Jänedale matkatud juba 2004. aastast, kui Lehtse, Aegviidu, Nelijärve ja Jäneda ettevõtlikud inimesed vastava nimega spordiklubi lõid. Suisa topelt seos presidentidega leiti president Konstantin Pätsi panuses Jäneda põllutöökooli rajamisse ja Arnold Rüütlis selle kooli vilistlasena.

Kui Rüütel abikaasaga lõi matkadel hoogsalt kaasa nii presidendi kui ka ekspresidendina, siis president Toomas Hendrik Ilves seda vajalikuks ei pidanud. Kutsele äraütlemise ametlikuks vabanduseks toodi tavaliselt ajanappus või teised plaanid.