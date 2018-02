Riigikogu liige Märt Sults on vabariigi aastapäeva vastuvõtul käinud abikaasa Inna ja tütar Mari-Liisiga ning sel aastal lasi ta uhkest peost osa saada poeg Karlil. „Isade ülesanne on ju oma lapsed seltskonda viia ja neid tutvustada. Seal saavad nad lähemalt vaadata inimesi, keda on muidu vaid televiisorist näinud ja raadiost kuulnud, ning siis oma järeldusi teha. Eks see ole üks õpetuse osa,“ muheleb Märt.

„Ma olen väga õnnelik isa, mul on viimase peal lapsed! Mis mul neile veel õpioskustena pakkuda on, mida nad kuskilt ise ei saa – ainult vahetut presidendi vastuvõttu!“ leiab ta.

„Poeg oli selle koolitükiga väga rahul,“ kinnitab Sults. Seevastu tütar Mari-Liis, kellele pikaaegne koolipapa pärandas 2015. aastal riigikokku siirdudes Tallinna kunstigümnaasiumi juhtimise, olevat mullu vastuvõtul igavlenud. „Inimesed on erinevad. Mari-Liis ütles, et igavamat üritust pole üldse olemas. Aga Karl arvas, et ei olnud häda midagi, päris hea oli inimestega suhelda,“ lausub Märt.