Kärtsumate kleitide kõrval paitasid presidendi vastuvõtul silmi ka minimalistlikumad tualetid. Taas leidis kinnitust, et lihtne klassikaline lõige on väärikas, vaoshoitud ja figuurisõbralik.

Triinu Tombak (Erlend Štaub)

TRIINU TOMBAK NÄITAS MINIMALISMI MEISTRIKLASSI: „Minimalistlikud kleidid on tihti veidi igavad, sest koosnevad kahest nelinurksest kangatükist, mis on äärtest kinni õmmeldud. Eesti Panga presidendi kaasa näitab aga minimalismi meistriklassi ning tõestab, et vähem on tõesti rohkem,“ kiidab Õhtulehe moetoimetaja Eiris Teeveere.