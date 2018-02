Eesti Jalgpalli Liidu esimees Aivar Pohlak kutsus endaga Eesti 100. aastapäeva presidendi vastuvõtule kaasa jalgpallikohtunikust tütre Anni Rahula. „Arutasime asja kodus ja otsustasime nii, kuna Anni tunneb ennast sellises keskkonnas mugavamalt, kui minu abikaasa Triin,“ põhjendab Aivar.

Küsimuse peale, kui suurt elevust vastuvõtule minek temas ja Annis tekitas, kostab Aivar naerdes: „Arvan, et me kõik oleme juba piisavalt täiskasvanud ja see oli ikka rohkem praktiline teadmine, et seal tuleb ära käia. Mõistagi oli kutse üle hea meel.“

Kuivõrd isa ja tütar riietusküsimuse üle pead murdsid? „Usun, et Anni on mistahes olukordades hea lahenduste leidja, mis tähendab, et nii palju, kui ma kõrvalt nägin, tuli tema jaoks lahendus kleidi näol pigem kiiresti ja lihtsalt. Ka minule soovitas Anni, mida selga võiksin panna,“ märgib Aivar. „Ise asendasin ainult valge särgi mustaga põhjusel, et Eesti elus on praegu tumedaid tähendusi rohkem kui helgeid,“ selgitab ta. „Möönan, et mõjusin selle nurga alt süngevõitu ja visuaalselt olnuks valge särk parem. Samas on minu jaoks alati oluline anda detailidega edasi teateid ja sõnumeid ja seetõttu võis pilt pisut kannatada.“

Kui pärida, mis mulje vastuvõtust tekkis, jääb Pohlak pikemalt juurdlema.

„Presidendi kõnes oli palju väärtuspõhiseid mõtteid, paraku tuli hiljem igaühele neist peale vastassuunaline tähendus, mis kantud mõne kitsama või Eesti jaoks tegelikult ebaolulise või isegi kahjuliku huvigrupi soovidest. Aga just nii see meie elu täna käibki. Minu maailmavaatega läks kõige rohkem vastuollu Vabadussõja ja n-ö sõjalistel missioonidel käimise ühe pulga peale panemine,“ lausub Aivar. „Eesti Vabariik ei tulnud selleks, et Afganistanis Nõukogude Liidu vägede koosseisus sõdinud Eesti poisid koliksid teisele poole rindejoont. Mõistan, et langenute omastele ja vigastatutele on vaja tekitada kangelase tunne, paraku tulnuks sellele mõelda enne, kui selliseid otsuseid tehakse. Olen väga selgelt igasuguse sõja vastane ja julgen seda ka välja öelda.“