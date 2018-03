MÄLUMÄNG | Eestlaste vinged leiutised

Meeskond tugevdab ridu uue mängijaga. Poolajavileks on uustulnuk saanud kollase kaardi toorutsemise eest, löönud minu korda lähedalt väravast mööda, teinud seevastu mitu omaväravat ja löönud vigaseks kaks meeskonnakaaslast. Uustulnuk on ise ka õnnetu ja vabandab:

"Ma pole varem eales nii kehvasti mänginud!"

"Varem?!" hüüatab treener. "Ärge tulge mulle rääkima, et olete seda mängu ka varem mänginud!"