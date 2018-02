Kui hea tervise juures on meie saja-aastane riik, on küsimus, mis pole viimaste kuude jooksul ühel või teisel kujul puudunud vast ühestki usutlusest. President Kersti Kaljulaid andis oma vastuse.

Küllap olnuks tunduvalt lihtsam pühendada suurem osa juubelikõnest seniste saavutuste loetlemisele. Tagantjärele targad on kõik, kuid hoopis paremat vaistu nõuab pikaajaliste suundumuste märkamine ja eristamine päevapoliitikast. Eesistumise äramärkimine kohe kõne alguses paistis just sellise vääratusena. Õnneks ei läinud kaua, kuni president leidis üles hääle, mis kostaks kabinettidest kaugemale.

Ja mis olnuks parem teeviit kui endiste riigipeade öeldu? Kui tahta nuriseda, siis tsitaadid kasvatasid tõepoolest kõne selle osa mahtu, mis paistis kohustuslikuna – ehk isegi sunnituna. Teisalt oleks silla (või selle osade) puudumine mineviku ja oleviku vahel mõjunud sama lugupidamatult ja provokatiivselt kui hümni ärajätmine uusaastaööl. Vastandumise asemel teadlik ühisosa otsimine eelkäijatega mõjus tervendavalt mitte ainult presidendi enda kuvandile. Pidulikust imalaks hoidsid kõnet muutumast aga piisava intensiivsusega torked praeguste omavalitsus- ja riigijuhtide suunas.

President ütles meile, milline on tema nägemus väärikast riigist. Murekohtade avamine küsimuste vormis on otsene üleskutse mõelda sellele ka ise. Vabad inimesed ei vaja kellegi teise – ka mitte presidendi – seatud eesmärke, vaid seavad need ise. Riigi 100. sünnipäevale pühendatud kõne on eriline niikuinii, ent meeldejäävaks teeb selle tavapäratult usalduslik toon ja sõnum.