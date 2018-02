Toime pandi omamoodi poliitiline sissetung, mida ei tohtinud keegi segada, sest vastasel juhul oleks hoopis võõrustajad endast matsliku mulje jätnud. Vippide tribüünil nägi ajaloolisi hetki, mis reaalsuses on sisutühjad, kuid mingi veidra nurga alt ikkagi märgilised.

12. veebruari õhtul eetris olnud „Välisilmas“ visati õhku mõte, et Põhja-Korea suutis lõunanaabrite korraldatud olümpiamängud kaaperdada. Juba esimestel päevadel!

Pole kahtlustki, olümpiavälisel ajal kulgenuks asjad hoopis teisiti. Riikide vahel puudub igasugune normaalne suhtlus ja tegelikult ollakse endiselt sõjajalal, sest 1953. aastal sõlmitud vaherahu pole suudetud rahulepinguga asendada.

Viimased nädalad tõestasid, et Korea poolsaare põhjaosas osatakse ka lääne inimestega manipuleerida. Paljude spordisõprade mällu jäävad kaadrid, kuidas väga sarnaste näojoontega ergutustüdrukud laitmatult koorilaule esitavad ja tantsu löövad. Kõigi näol on juba lapsena selgeks õpitud võltsnaeratus. Neid filmiti ja jälitati kogu maailmast kokku sõitnud fännide ja meediaesindajate poolt. Vahet pole, mis neist kirjutati, aga Põhja-Korea oli pidevalt pildis. Enam jaburamaks pole võimalik nn fänlusega minna, aga lääs neelas põhjakorealaste konksu kohe alla!

Olümpial legendistaatusesse tõusnud ergutuspiigad. (KAI PFAFFENBACH)

Muidugi ei puudunud ka sportlased. Lõuna-Korea hokinaiskonnast poleks piltlikult öeldes keegi välja teinud, aga Korea ühendnaiskond oli igapäevaselt maailma huviorbiidis. Rahvusvaheline Olümpiakomitee teeb neist ka filmi! Kedagi ei huvita, et naiskond kaotas kõik matšid ja väravate vahe oli 2-26. Järjekordne Põhja-Korea võit! Nende tublid ja vahvad sportlased rääkisid maailmale, et elul pole viga miskit. Kõik on vinge!

Pilti pääsesid ka teised põhjakorealased. Jällegi osavalt, sest kedagi ei huvita näiteks mõne suusasõidu 44. koht, küll aga pakub pinget kõige viimane mees või naine, eriti, kui eelviimasele kaotatakse pika puuga. Niimoodi kerkisid viivuks staarisaatussesse paar mäesuusatajat, kes ilmselgelt polnud nii järsul nõlval kunagi käinud. Aga maailmas kõlasid jällegi kiiduavaldused Kim Jong-unile. Muuhulgas lisas iga põhjakorealane, et neile väga meeldib ka poolsaare lõunaosa rahvas. Võltsitud naeratus suul, kindel pilk silmades.

Kim Ryon-Hyang võis rõõmu tunda, et tervena mäest alla sai. Peagi ümbritsesid ka teda ajakirjanike hordid. (JORGE SILVA)

Vaikselt ja järjepidevalt suudeti kõlama jätta, et nende poolt pole mingeid takistusi, et naabritega viisakalt läbi rääkida. Reaalsus on ju tegelikult vastupidine.