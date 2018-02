Kohale on tulnud nii Londonis kui ka mujal Ühendkuningriigis elavaid eestlasi, isegi Kanadas ja Ameerikas elavaid eestlasi.

Westminster Cathedral Halli uksed on kell kaks vaevalt pidulistele avaneda jõudnud, kui saal hakkab täituma ja kohukesed eestlaste loodud pakiveoga tegeleva ettvõtte EstoLinki müügiletilt sama kiirusega vähenema. Pidulik kontsert hakkab alles kell kuus, aga päeva jooksul on võimalik osaleda erinevates töötubades, osta kohvikust muuhulgas ka kiluvõileiba, uudistada müügilette ja imetleda näitust, kus üleval väliseestlaste pärast Teist maailmasõda valmistatud Eesti rahvarõivad. Lava ees õpetab Londoni Eesti Seltsi rahvatantsutrupi hing ja juht Marje Remmet nii suurtele kui ka väikestele huvilistele tantsusamme. Peo ettevalmistus algas aga ühise energiaga juba hommikul, kui vabatahtlikud riputasid saali sinised, musti ja valgeid õhupalle ning kaunistasid ruumi rahvuslipukestega ja suurte paberist rukkililledega.

„Eelmine kord oli saal nii puupüsti täis, kui meil oli Olav Ehala külas. Aga nüüd oli rohkem kui puupüsti täis - maja nagu venis suuremaks rahvamassi all,“ on Londoni Eesti Seltsi eestvedaja Evelin Siilak vaimustuses sellest ühtekuuluvuse energiast, mis valitses Westminster Cathedral Hall´is, kui kokku oli tulnud umbes viissada inimest, et tähistada kodust kaugel ühiselt Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit.

„Mõni neist rääkis eesti keelt ja mõni mitte, kuid sellest hoolimata on neil ühtemoodi süda Eestiga. Nad olid lihtsalt eestlased, kelle mälestused Eestiga on unikaalsed,“ ütleb Londoni Eesti Seltsi eestvedaja Evelin Siilak.

See, et seltsi naistevägi, kus peale Evelin, Tiia Avastu ja Liina Särkinen korraldavad Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise siin, Westminster Cathedral´is, ei ole Evelini sõnul sugugi mitte juhuslik. Nimelt pani sellele traditsioonile aluse kunagine Eesti suursaadik Londonis ja eestluse alalhoidja August Torma, kes oli ka koorijuht. See traditsioon aga katkes pärast seda, kui ta 1971. aastal peetud järjekordsel Eesti sünnipäeva tähistamise kontserdil sai naiskoori dirigeerides südameataki ja suri. Aastal 2011 aga tõi Londoni Eesti Selts meie vabariigi suure tähtpäeva taas põlisesse kohta tagasi.

Praegune Eesti suursaadik Londonis Tiina Intelmann pani oma kõnes ühte lausesse nii igatsuse kui ka armastuse kodumaa vastu: „Kuskil on Eesti, kus keegi ikka veel küpsetab musta leiba.“

Ta rääkis ka, et Inglismaa ajaleht „The Telegraph“ kujutas eestlasi kui rahvast, kelle kangelased räägivad siilidega.

„Kummaline, miks nad just sellest pidid kirjutama, aga eks sellised me ju oleme,“ ütles Intelmann.

Londonis tegutsevad Londoni naiskammerkoor Reet Kromeli juhendamisel, Londoni Eesti segakoor eesotsas Kristi Jagodiniga ja Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühm, kes ka juubelipeol üles astusid.

Eestist kohale lennanud õhtujuht Kelli Uustani, kes ka ise ansambliga KeKuKe muusikalist vahepala pakkus, võttis eestluse säilitamise võõrsil hästi kokku: „Kui eestlased satuvad võõrsile, siis ei tule kaua oodata, kui nad on rahvatantsu või laulukoori loonud.“

Tiina Intelmann ja Evelin Siilak tänasid ka Londoni Eesti Seltsi auliikmeid, eakaid eestluse hoidjaid, kes on suurema osa elust võõrsil elades oma mõtete ja tegudega ikka eestlust hoidnud ja säilitanud.

Kontserdi lõpulaul, Jaan Tätte „Tuulevaiksel ööl“ kandus edasi ka publiku huultele, kõlades nii omamoodi ühislauluna, kaotades piiri esinejate ja publiku vahel.