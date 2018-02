Aaktsiisi karmi tõstmise vastase aktsiooni "24.02. kõik koos Lätti!" korraldajad ja osalejad jäid vabariigi aastapäeval korraldatud üritusega rahule ja hindavad osalejate arvuks 5000.

"Korraldajad tänavad Teid kõiki osalejaid eilse päeva eest! Te olite super tublid! See emotsioon, mis eile tekkis oli midagi sõnulseletamatut. Jah, oli ka apsakaid, selle pärast palume vabandust aga me tegime seda täitsa esimest korda ja oma jõududega, seega loodame Teie mõistvale suhtumisele 🙂

Suur suur tänu veelkord ja loodame, et see on algus parema Eesti nimel!" seisab ürituse korraldajate lehel suhtlusvõrgustikus.

Kampaania korraldajad (Triinu Leppik/Facebook)

Ürituse lehekülg suhtlusvõrgustikus