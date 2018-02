„Maitselageda valikuga üllatab vaid mõni – kui üldse,” nendib Eiris, et praegu jääb puudu pigem julgusest. „Isegi kui must ja sinine on meie rahvusvärvid, siis liiga palju on vastuvõttudel, ja ka sel korral, tumedaid, mittemidagiütlevaid kleidivalikuid. Või siis üritati matuserongkäiguga hoopis näidata solidaarsust Hollywoodis laineid lööva #metoo ahistamisvastase kampaaniaga?” viskab ta õhku küsimuse.

Eesti 100. aastapäeva vastuvõtu kostüüme kommenteerisid disainerid Kätlin Kikkas ja Tim Bluz, moefotograaf Anette Konksi, stilist Merit Boeijkens ja Õhtulehe moetoimetaja Eiris Teeveere. Nad leiavad, et presidendiballi külalised olid pigem stiilsed ja pilt on aastatega paremaks muutunud.

„Ilmselgelt kannab enamik külalisi presidendiballil sinimustvalgeid värve. Selles pole muidugi midagi halba, aga kuna ma alati ergutan inimesi isikupärasusele, siis pigem ootan neid, kes on natuke rohkem vaeva näinud ja üritanud midagi teistsugust välja mõelda,“ sõnab moedisainer Tim Bluz, et laupäevasel vastuvõtul oli trikoloori värvidest loobumine juba iseenesest tähelepanuväärne saavutus.

„Ma arvasin vahepeal, et inimesed on muutunud ettevaatlikuks, aga näeb väga erinevaid kostüüme. Kui kuulata kõiki nõuandeid, siis tekib oht, et muututakse väga sarnaseks, kuid seda pole juhtunud,“ kiidab Merit. „Aastate jooksul on pilt paremaks läinud. Võib-olla võiks rohkem mõelda ühtse terviku loomisele.“

„Naiste puhul hakkasid silma A-lõikelised maani kleidid, mida oli pea igas toonis,“ ütleb Kätlin Kikkas. (Kalev Lilleorg)

Moekunstnik Kätlin Kikkase hinnangul oli Eesti 100. sünnipäeva puhul presidendi külaliste rõivavalikus küll tunda patriotismi, kuid vajaka ei jäänud erksatest värvidestki. „Naiste puhul hakkasid silma A-lõikelised maani kleidid, mida oli pea igas toonis,“ toob ta välja.

Praktiline eestlane tahab kleiti tulevikuski kanda

„Tundub, et eestlane mõtleb liiga palju sellele, et sama kleidiga saaks käia veel sajal üritusel. Eestlane kardab silma paista ja vaid ühe õhtu glamuurselt särada,” arvab Eiris. „Selle koha pealt on näiteks soomlased meist kõvasti ees, sest nende presidendi vastuvõtul on võtmesõnaks just glamuur ning hirm liigse kulla, karra või konservatiivsemate kaaskodanike hukkamõistu ees on hoopis väiksem.”