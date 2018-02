Olen närvis. Kõnnin sõbra korteris edasi-tagasi. Pea on Eesti vabariigi ajaloo kõige grandioossema peo eel sassis. Presidendi vastuvõtt riigi sajandal sünnipäeval. Mis saaks veel uhkem olla? Vaatan end peeglist ja mõistan, et näen välja nagu kelner. Must kikilips kirsiks kokteiliklaasi äärel.

Eesti Rahva Muuseumi (ERMi) poole liikudes olen üsna kindel, et lõpetan oma esimesel vastuvõtul köögis ja tassin terve õhtupooliku kuulsatele inimestele nooblite nimedega suupisteid ette. Mitte et sel ametil midagi viga oleks, aga ma tulin siia teistel põhjustel. Kuigi... sellest saaks jube hea reportaaži. Ajakirjanikele mõeldud lennujaamadest tuttav turvakontroll läbitud, jõuan paar tundi enne sündmuse algust muuseumisse ning märkan, et teenindajaid katavad peale riiete ka elegantsed põlled, mis lipsumeres piisavalt silma torkavad. Jumal tänatud!

Excusez-moi, siin on teie kamapeedisai! Loo autorist siiski kelnerit ei saanud. (Robin Roots)

Toidu vahetusse lähedusse pääsen juba varsti. Kella nelja ja viie vahel viiakse ajakirjanikud pooleks tunniks kahte kööki, kus parasjagu palakestele viimast lihvi antakse. Teisel pool koridori muuseumipoes, mis ürituse puhul on toodetest täiesti lage, harjutab õhtuseks esinemiseks koor. Koort – täpsemini heinasuitsust hapukoort, mis täiendab koos rukkilillega verikäkki – saavad õhtul pintslisse pista vabariigi helgemad pead. Kokku serveeritakse 53 eri suupistet (neist ainult kolme veganitele!) ja kuut sorti käsitöökompvekke ehk kokku 27 500 palakest.

Võimas assortii! Mina otsustan kärmelt kahe eksootilisema snäki kasuks. Presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik on valmistanud vinnutatud kohamarja Alutaguse lamba aju ja Karmeli tudraseemnetega. Alutaguse lambaaju oleks suurepärane nimi mõnele kergelt gootika valda kalduva Eesti taluromaani kõrvaltegelasele. Äkki hilisem Tammsaare kraam? Kergelt sültjas ja sürreaalne mahlaka habemega saunik. Umbes nii maitseb ka see toit. Ning see on hea.