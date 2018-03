Oled avatud ja suhtlusaldis, niisama lobisemine kergetel teemadel, naljatlemine ja mõttemängud teevad päeva päikseliseks. Hästi hea on olla koos toredate inimestega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küllap on sul jututuju ja tahad, et keegi sind kuulaks ning imetleks, kui tark oled ja kui ilmekalt väljendud. Olgu sul vahepeal mahti ka kuulata, mis teistel öelda on.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea aeg teel olemiseks, mõnusaks kulgemiseks, esimeste kevade lähenemise märkide avastamiseks. Sihtpunkt pole oluline, tähtis on hea seltskond ja rõõmus meel.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad ka keerulistest asjadest mängleva kergusega rääkida, säilitades seejuures naeratuse ja positiivse meeleolu. Võimalik, et saad mõne olulise probleemi lahendatud.

Neitsi

23. august – 22. september

Sõprade seas tunned end omas elemendis. Teie soovid on kooskõlas. Selle nimel, et teisel oleks meel rõõmus, võid oma plaanidesse muudatusi teha.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Rahvarohked üritused tõmbavad sind. Paned end hea meelega ilusti riidesse ning lähed seltskonda, kus saad kuulda komplimente ja tunda imetlevaid pilke.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Vahva on olla koos lastega. Nende väljaütlemised on naljakad, samas aga erakordselt tabavad. On kaheldav, kas sul neile midagi õpetada on – pigem õpetavad nemad sind!

Ambur

22. november – 21. detsember

Hea päev külaliste kutsumiseks. Mõnus on toredas seltskonnas olla ja mõtteid vahetada, ehk ka mängida mõnda põnevat mängu, mis omajagu teadmisedki proovile paneb.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Oled vägagi suhtlusaldis. Ka juhuslike inimestega võid sattuda põnevasse vestlushoogu ning saada kuulda olulist infot. Enda saladuste välja lobisemisest tasub aga hoiduda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllap suhtud rahaasjadesse mängleva kergusega – raha tuleb, raha läheb, kui seda on, võib endale kulutamist lubada. Leiad põhjenduse endale ilusate asjade ostmiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Veenuse ja Merkuuri ühendus loob meeldiva meeleolu ja kerge olemise. Hästi hea on vahvate inimestega koos ilusaid hetki nautida. Juttu, nalja ja naeru jätkub kauemaks.

Sünnipäevalapsele