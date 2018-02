Kodanikuaktivist, Arvamusfestivali finantsjuht ning Kinoteatri kommunikatsiooni- ja finantsjuht Alari Rammo sammus vabariigi aastapäeva vastuvõtu sinivaibal, käevangus näitleja Katariina Tamm.

Küsimuse peale, kas nad on õnnelikult teineteist leidnud, puhkeb Alari esmalt naerma. Siis palub ta küsimust korrata ning vastab viimaks: „Ei, me ei ole Katariinaga paar. Me olime seal sõpradena.“

Kahtlemata liidab Alarit ja Katariinat armastus püstijalakomöödia vastu, sest Katariina on üks Eesti tuntumaid koomikuid. Koos Piret Krummiga on ta üles astunud Kinoteatri lavastustes „Võidab see, kellel on kõige hullem mees“ ning „Tüdrukud ei nuta ehk Katharina lähetamine“.

„Jaa, me töötame teatris koos ja paar tõesti ei ole,“ rõhutab Alari veel kord.

Katariina elab 2016. aastast Londonis ja on end seal täiendanud ühes Inglismaa vanimas teatrikoolis Royal Academy of Dramatic Art (RADA).