Pigem tuleks aeg maha võtta, olla iseenda tunnetes ja mõtetes. Ikka selleks, et paremini tasakaalus püsida ning aru saada, mida sa südame põhjas enim vajad.

Ehkki töine õhkkond võib olla omajagu ärev, saad kodust väga tugevat tuge ning innustust. Võimalik, et eelistad päeva lähedaste ringis veeta ja tööteemat vältida.

Ka nendega, keda oled alati mõttekaaslasteks pidanud, võib vahel lahkarvamusi tekkida. Ära lase teiste arvamusel endale mõju avaldada – sa tead ise kõige paremini, mis on sulle hea.

Tervise teema võib sulle uue nurga alt huvi pakkuma hakata. Võid liituda mingi grupiga selle nimel, et hakata elama terviseteadlikumalt ja paremini.

Täiskuu sinu märgis teeb olukorra küll pingeliseks, ent just nende pingete kaudu võid jõuda suurepäraste lahendusteni. Hea hetk selleks, et halbadest harjumustest loobuda.

Äriasjus ei saa ega tohi sa otsuseid ainuisikuliselt vastu võtta, see on päris riskantne. Kui kaaslaste heaolu ja arvamusega arvestad, võid teha vägagi kasulikke tehinguid.

Ära lase end ärritada juttudel, mis ei ole mõeldud sinu kõrvadele! On aeg enesearendamiseks valdkonnas, mis pakub sulle huvi ja naudingut, ja ka õppereisi alustamiseks.

Kui oled planeerinud muudatusi seoses koduse eluga, siis tasub täna otsustav liigutus teha. ehkki see toob kaasa ka pinget, on pärast olemine kergem ja õhk puhtam.

Seltskonnas säramine ja vastassoole silma jäämine on sinu jaoks eesmärk omaette. Sinu püüdlusi kroonib edu – sind imetletakse, sinuga soovitakse tutvusi luua.

Palju õnne, Kalad! Algav eluaastaring tõotab tuua uusi huvitavaid võimalusi. Need asjad, mis pole hästi laabunud, tasub kõrvale jätta. On suurepärane aasta oma teadmiste täiendamiseks ja reisidelt muljete kogumiseks. Võiksid külastada kohti, kus sa varem käinud pole ja tutvuda inimestega, kes avardavad su maailmapilti. Armuasjad on haruldaselt heas seisus.