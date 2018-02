Endise riigikogu esimehe Ene Ergma käsi sai aastapäeva vastuvõtu ametlikul kätlemisel haiget – vana tennisevigastus ilmutas end valuaistinguna, mis tõmbas näo krimpsu ja pani kiiresti kätt raputama.

Kas tõesti vajutas Georgi-Rene Maksimovski Ergma kätt liiga kõvasti? Ergma lausub, et käepigistus oli tõesti tugev ja kestis ehk sekundi rohkem, kui ta haige käsi talus. Sellest siis tuligi see automaatne valugrimass ja käe raputamine. „Teate, ma ei ole puust, ma olen loomulik inimene ja kui on valus, eks see tuleb automaatselt,“ lausus Ergma. „Kui see Eesti rahvast lõbustas, siis on tore. Tegin Eesti rahvale rõõmu ja kõigil on lõbus. Eks ma suhtun sellesse ise ka huumoriga.“

Kõige rohkem valmistabki Ergmale nalja see, et kuigi oli Eesti Vabariigi juubel, kirjutatakse uudistes vaid tema käest. Ergma sõnul lihtsalt juhtus, et vana tennisemängust saadud närvihaigus teravnes ja lõi välja kõige ebasobivamal hetkel. Varasemate tervitajatega suheldes pakkudes ise, et lööme parem nukid kokku.