Poliitik Liisa Oviir annab suhtlusvõrgustikus oma seinal teada, et Pelgulinna sünnitusmajas sündis 24. veebruaril viis last - kolm tüdrukut ja kaks poissi.

"Käisime viie naiste organisatsiooniga (Riigikogu naisühendus, EENA, Naisliit, Naiskodukaitse ja Juristide Liidu naiskogu) täna kõigis sünnitusmajades üle kogu Eesti õnnitlemas igat EV100 sündinud last ja kinkisime igale lapsele mälestuseks raamatu “Eesti Vabariik 100”. Viimased päevad ja EV sünnipäeva tähistamine on pakkunud mitmeid ülevaid emotsioone aga just sünnitusmaja pakkus neist imeliseima," kirjutab Liisa Oviir.

"See ehe rõõm elust endast tegi silmad märjaks ja andis emotsiooni, mis kannab. Just see koht ja need inimesed andsid kindla veendumuse, et elu ja Eesti on võrratu!" jagab ta muljeid.

"PS- pisikesed imeilusad varbad kuuluvad eile sündinud ja parasjagu isa süles tukkunud Elli-Miinale 💕," lisab poliitik.