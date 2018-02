Peaminister Jüri Ratas ütles täna Tallinna reaalkooli juures Ajutise Valitsuse esimest istungit meenutades, et kuigi sada aastat hiljem on meie elu toonasest kindlam ja kergem, peame hoidma oma isamaad täpselt sama suure hoole ja armastusega.



Ajutise Valitsuse esimene töökoosolek algas Reaalkooli ruumides 25. veebruaril 1918 kell 10 ning selle järel luges Konstantin Päts kooli trepilt ette "Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele".

"Samal päeval hõivasid Saksa väed Tallinna. Meie kõigi teha on, et Eesti riigil ja rahval ei tuleks enam eal kogeda sellelaadset ebakindlust, ohte ja teadmatust," ütles Ratas.



Tema sõnul on meie elu sajand hiljem võrreldamatult kergem ja kindlam, kuid oma isamaad peame hoidma täpselt sama suure hoole ja armastusega. Seda rõhutas ka valitsus neljapäeval Viljandi Gümnaasiumis toimunud väljasõiduistungil, kus vastu võetud ühisavalduses tehti sügav kummardus meie iseseisvusmanifestile ning Eesti rahvale, riigi loojatele, taastajatele ja edasiviijatele.



Ratas meenutas tänagi suure tänutundega kõiki neid inimesi ja sugupõlvi, kes on meie vaba riigi oleviku ja tuleviku nimel vaeva näinud või end suisa ohverdanud. "Meie esivanemad andsid endast kõik, et meie rahva unistused täituksid ning meie vabadus oleks hoitud. Langetame pea, mõeldes neile, kelle ohvriteta ei seisaks me täna siin," ütles ta.



Pärast peaministri kõnet loeti Reaalkooli juures ette Eesti iseseisvusmanifest. Seejärel liikusid üritusel osalejad rongkäiguna Vabaduse väljakule Vabadussõja võidusamba juurde, kus esinesid koorid ning ausamba jalamile asetati küünlad.