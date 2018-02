Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja eeloleval ööl pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Öösel põhjarannikul tugevnevad tuuleiilid kuni 14 m/s ning siis võib olla nõrka tuisku. Õhtul hakkab õhutemperatuur langema ja külma on öösel kohati kuni -22°C-ni.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked. Kohati on teedel kerget lund mis võib põhjustada libedust.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Kolmapäeva öö toob kohati 26 külmakraadi

Esmaspäeval kujundab ilma idapoolse madalrõhkkonna serv, mis toob lumesadu ja tuisku.

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja võib tuisata. Puhub põhjakaaretuul 2-7, saartel ja rannikul põhja ja kirdetuul 4-9, puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 15-22, rannikul kohati 10-14 kraadi.

Eeloleva nädala keskpaik toob madalaid temperatuure ja kolmapäeval, veebruari viimasel päeval on öösel oodata paiguti 26 kraadi külma.

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Kesk-Euroopa kohale, samal ajal tugevneb aga põhja poolt jõuliselt kõrgrõhuala. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 18-24, rannikul kohati 15 kraadi ümber. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 13-19 kraadi.

Kolmapäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Öösel valitseb selge või vähene pilvisus, vaid rannikul on paiguti pilvine ja sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 20-26, rannikul paiguti 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 14-16 m/s. Külma on 11-16, rannikul paiguti 8 kraadi.