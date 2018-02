Ingrid, millisena näed sina EV 200 juubelit? Kas me üldse koguneme enam kokku, et tähistada?

Tahaks loota ja eelkõige tahaks loota, et me oleme siis ikka veel inimesed. Vaadake, kui kiiresti on inimkond arenenud viimase saja aasta jooksul! Arvan, et kõik on palju ulmelisem, kui me oskame ettegi kujutada. Meie kõrval võib olla teisigi kosmilisi tsivilisatsioone, kes meiega koos EV 200. sünnipäeva tähistavad. Loodan siiski, et alles jäävad inimlikkus, headus, ühtsus, koosolemine, millegi ilusa koos tähistamine. Loodan väga, et Eesti jääb. Meil on super kodumaa! Me elame vanajumala selja taga. Meil on imearmas Maarjamaa.

Kas me oleme oma looduse kaitsmiseks piisavalt teinud?

Selles osas peaksime kindlasti pisut rohkem pingutama. Ilma looduseta pole elu ja ilma headuseta pole inimlikkust.