Tuju väga hea, sest on põhjust pidutseda. See, et meie riik on saja-aastane, on suur luksus ja rõõm.

Kuidas tänavune presidendi kõne meeldis?

Presidendi kõne oli vastavalt väga suurele juubelile suurtest väärtustest rääkiv. Kaljulaid ei keskendunud liiga palju päevapoliitikale, kuid samas tegi ta minu arvates paar väga täpset torget.

Mis torked need olid?

Üks torge oli näiteks see, et me oleme kaugenenud lihtsa riigi põhimõttest ja minu arvates on see väga õige. Ja teiseks ütles ta, et e-riigist ei peaks ainult rääkima, vaid e-riiki peab ka edasi arendama. See on asi, millest ka mina olen hiljuti kirjutanud lehes ja mille pärast ka minu süda valutab. E-riik on asi, mille üle meil on põhjust uhke olla. See on asi, mille järgi Eestit tuntakse kogu maailmas, aga me peame selle nimel ka rohkem tööd tegema. Poliitiline eliit peab sellesse rohkem panustama.

EV 200. sünnipäeval oleme võibolla juba nii e-riik, et me ei peagi enam kokku tulema, et pidutseda. Teeme seda hoopis muul interaktiivsel meetodil?