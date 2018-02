Küll on hea istuda ning kuulata presidendi kõnet! Estonias toimuvatel vastuvõttudel nii ongi. ERMis olid asjalood teistmoodi. Kuna tegemist pole kontserdisaaliga, pidi suur osa 1500 inimesest kuulama presidenti püstijalu. Kuna rahvast oli palju, oli õhku vähe. Nii mõnelgi inimesel hakkas halb.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnas Õhtulehele, et selleks oldi valmis.

„Iga suurema ürituse korraldaja mõtleb nende asjade peale,“ ütles ta. „Meil oli kohal meditsiinipersonal, kes vajadusel aitas. Ventilatsioon oli maksimumi peal, aga muuseumihoone on muuseumihoone, tegime neis oludes maksimumi. On kahju, et mõnel inimesel halb hakkas. Mõni vajas arstlikku üle vaatamist mõni vajas lonksu vett. Loodan, et see ei jäänud nende peotuju varjutama ja loodan, et kõik tunnevad end praeguseks paremini. Minu teada käisid kõik need inimesed riigipeaga kätlemas ja olid peol edasi. Kui see nii oli, siis on hea meel, et nad said pidu edasi nautida.“

Ürituse tarbeks oli ERMis veidi üle 600 istekoha, osad restoranis, osad auditooriumis, nii et soovijatel said istuda. Miks ei olnud kõigil võimalust tagumikku toolile teotada?

„1500 istekohaga kontserdisaali oleks ERMi kaunis keeruline ehitada. Isegi kui õnnestuks, siis muud teha oleks seal võimatu. Käis kompromissi otsimine,“ lausus Linnamäe.