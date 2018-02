Minu arvates oli presidendi kõne väga positiivne ja lootustandev. Räägiti Eesti loodusest, üksteisesse aupaklikumalt suhtumisest, jne. Kõik olid väga õiged teemad.

Kuidas on teil lood loodusega?

Mina käisin eile näiteks suusatamas Harku metsas ja isegi läbi selle paksu lume turritas välja poolik Salvo kelk. Mida see tähendab? Seda, et see, kes selle pooleks sõitis, oleks võinud ju selle pooliku kelgu ka metsast ära viia. Alati saab paremini. Ja selle kallistamisega ka ... Nagu me teame eestlasel peab ikka teineteisega vahe olema vähemalt kolm meetrit. See on see hädavajaliku oma ruumi olemasolu vajadus. Aga kas seda ka tegelikult vaja on, no ma ei tea...

Kuidas võiks näha välja Eesti 200 aasta juubel? Kas meid üldse on siis enam siin Eestimaa pinnal olemas?

Eks siis paistab. Vaevalt me kuhugi kaome.

Meie silmad seda ilmselt ei näe?

Ära sa märgi, teadus areneb ja kõik on võimalik.