Endine poliitik Evelyn Sepp on nõutu ja küsib, mille pärast inimestel eile vabariigi aastapäevakontserti vaadates piinlik oli?

"Iga aasta me arutame peale riiklikku aastapäevaaktus-konserti, kas oli hea ja kas meeldis. Alati on neid, kellele ei meeldi või siis need, kellele meeldib. Aga et lausa piinlik, nagu ma loen paljudest kommentaaridest, on vast üllatus mullegi," kirjutab Sepp sotsiaalmeedias.

Ta jätkab: "Seepärast uurin, et mille pärast on piinlik? Kas Tormise, Pärdi, Tüüri, rahvaviiside, Elleri,Grünbergi või Mägi pärast? Kas piinlikkust valmistab tõsiasi, et kavas astusid ülesse Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (dirigent Olari Elts), Lauri Õunapuu, Meelika Hainsoo, Tarmo Noormaa ja Anu Taul, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni B-kompanii, Erkki-Sven Tüür, Vox Clamantis (dirigent Jaan-Eik Tulve), Sven Grünberg, Tõnis Mägi ja keelpillikvartett (Karmen Urb, Lota-Loviisa Rohtla, Teele-Liis Tiider, Heiki Palm), Tartu Ülikooli Naiskoor (dirigent Triin Koch), Tallinna Muusikakeskkooli Naiskoor (dirigent Ingrid Kõrvits), Arhailise Meestelaulu Selts, Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Bert Langeler)? Või et kava tekstid pärinesid Kristjan Jaak Petersonilt, Betti Alverilt, Mats Traadilt, Lauri Sommerilt!? Või on piinikkusttekitav tõsiasi, et me elamegi oma 100-aastase riigi ajaloo kõige mugavamat elu jne!? Või, et meie kasvamine rahvaks ja inimesteks ongi väga vaevarikas olnud? Muidugi võib piinlik olla ka midagi muud. Andke siis teada, miks on piinlik!"