Näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere, kes on ka ise No99 teatri lavastustes mänginud, ei leia sotsiaalmeedias Semperi ja Ojasoo aastapäevafilmi "Teekond" kohta just väga sooje sõnu.

"Mulle meeldis, et aastakontsert oli nagu kooliteatri filmikatsetus. See viitab sellele, et kõik on kuidagi võimelised eesti asjas sõna sekka ütlema ja et sellega antakse innustust. Ükskõik mis probleeme ka pole, ikka filmi moblaga oma lugu üles. See on omamoodi sotsiaalne projekt, mis innustab," ironiseerib Toompere.

Ta lisab veell, et sellise raha eest on tehtud mitu täispikka mängufilmi, mis mujal auhindu korjanud on.