Saatejuhid Anu Saagim ja Sten Kohlmann tõid vabariigi 100. sünnipäeval Õhtulehe lugejatele koju kätte nii Tartus toimuva presidendi vastuvõtu, kui ka särtsakad intervjuud Tallinna toimetuse stuudiost.

Tartus püüdsime peale Kersti Kaljulaidi kõnet kinni näitleja Andrus Vaariku, kes oli pittu tulnud koos tütar Martga.

Uurisime, kuidas noorematele külalistele seekordne uhke EV 100 kontsert-lavastus meeldis.

Marta: Minu jaoks nägi kontsert välja väga NO99. Selle teatri kunstnikud justkui ei oskaks oma raamidest väljuda. Ja need tatised näod... Oleks võinud rohkem "yes" sõnumit olla. Ja need näitlejad oleks võinud rohkem väänelda siin inimeste seas, mitte ekraanidel. Kõik oli liiga video. Live´i momenti oleks võinud rohkem olla.