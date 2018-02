Mida arvavad sotsiaalmeedia kasutajad tänavusest presidend vastuvõtust ja No99 kollektiivi poolt lavastatud kontserdist, mis tegelikult oli film?

Formaadi muutmine on 24. veebruari nn presidendi vastuvõtu põhiküsimus. See pole hea teleülekanne, ei tundu ka hea pidu/kontsert kohapeal, see on mingi surramurra ja see kätlemine/kleidid on lihtsalt maru igav ja valesi väärtusi rõhutav. Tehke muutus, kardinaalne!

— Mart Kase (@martkase) February 25, 2018

Ütleme nii, et vastuvõtu programm ja pidu oli huvitav.. — Arto Aas (@ArtoAas) February 24, 2018

Pidu toimub Tartus ja vastuvõtule ei olnud kutsutud Jaan Muna? WTF??? Ausalt, täielik pettumus. Oleks võinud teha vanainimesele rõõmu. Neid Tartu vaime tuleb hoida ja austada! — Petis|tola|tuleklahv (@uusvasakpoolne) February 24, 2018

Teekond: Eesti mees on kõrge riskikäitumisega mölakas, kes käib Läti vahet, joob metsas ja ajab segast; naine on nutuse olemisega murtud hing, kes tunneb ennast kõikjal võõra ja petetuna ning maailmast aru ei saa. Aga lõpuks on kuskil Tõnis Mägi ja kõigil hakkab natuke parem. — Merlis Nõgene (@merlisnogene) February 24, 2018

Ma ei tea, kas ja kes peaks Tiit Ojasoole andestama, aga tänase kontserdi eest võiks selle õnnetu juhtumi vähemalt mõneks ajaks unustada. — Hans Väre (@HansVre) February 24, 2018

Ojasoo ja Semperi #EV100 lavastuse sõnum oli lihtne - läti õlu hukutab meid kõiki. Vähem Aldarist. 🇪🇪💯 — Mirko Ojakivi (@MirkoOjakivi) February 24, 2018

NO99 etendus andis #EV100 puhul Petseri ära. Seda setode tarekeses... — Petis|tola|tuleklahv (@uusvasakpoolne) February 24, 2018