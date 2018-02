Laupäeval, 24. veebruaril, tähistas Eesti Vabariik oma 100 aastajuubelit suurejoonelise peoga Tartus Eesti Rahva Muuseumis, kust tehti terve õhtu jooksul otseülekandeid kõikidesse Eesti suurematesse väljaannetesse ja telekanalitesse. Otsesaate kohapeal valitsenud meeleoludest tegi ka Õhtuleht.

Napsasime vestlusringi meie kõige väärikama presidendi ja Eesti kõige pikemaajalise poliitiku, mais oma 90. sünnipäeva tähistava Arnold Rüütli, kes oli seekord pittu saabunud ilma armsa kaasa, Ingrid Rüütlita.

Arnold: "Abikaasa Ingrid kahjuks haigestus. Ta tundis ennast pisut kehvasti ja otsustasime, et gripiviirusega pole mõistlik rahva sekka tulla."

Kas tänast presidendi kõnet kuulates või etendust Eesti ajaloost vaadates, tuli ka pisar silma?

Kas just nüüd pisar, aga erinevaid mõtteid küll. See, et me suutsime oma iseseisvuse taastada, see on tohutult erakordne ja see mõte jäi kindlasti täna siin, presidendi kõnet ja kontsert-etendust vaadates, ka kõlama.