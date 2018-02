Riigi jaoks on 100. sünnipäev sama nagu on inimese jaoks kaheksateistkümneseks saamine. Puberteediea raskused on jäänud selja taha, aeg on täiskasvanueluks, kus ebakindlus ja kompleksid asenduvad enesekindluse ja -usu, väärikuse, vastutustundliku käitumise ning võimega mõista teisi ja näha suurt pilt. Kersti Kaljulaidi kõne on kui täiskasvanu ja küpse riigi manifest – ilus kombinatsioon Eesti sünnile ja arengule kaasa aidanud poliitiliste figuuride põhiteesidest ning nende mõtete rakendamise võimalikkusest tänapäeva Eestis. See oli aus ja otsekohene ülevaade Eesti ees seisvatest väljakutsetest ja neile vastamise võimalustest. Presidendi kõne ei olnud hümn Eesti saavutustele, vaid analüüs ning tegevuskava, kuidas edasi minna.

Eesti on täisväärtuslik Euroopa riik ja rahvusvaheline partner. See on fakt ning seda pole enam vaja tõestada ei endale ega teistele. Edukas eesistumine, e-riik ja kiire üleminek nõuka-aegsest mõtlemis- ja käitumisviisist kaasaaegse efektiivse väikse riigini. Aeg on seda teadvustada.

Eesti keel ja kultuur ei saa säilida ja edasi areneda „konserveerimise“ kaudu, kirjutades inimestele ette, kuidas ja mida peab rääkima, mida ja kuidas tohime laulda. Keel ja kultuur peavad elama. Need on inimeste jaoks, mitte vastupidi. Sama kehtib ka riigi puhul. Riik, see oleme meie. Eesti on kõigi siin elavate inimeste unistuste, sõnade ja tegude summa. Eesti riik ei saa tugevamaks, kui rakendame kitsarinnalise rahvusluse põhimõtteid. See ei ole ratsionaalne, vaid madalast enesehinnangust juhinduv käitumine. Küpse ja demokraatliku Euroopa riigina peame aru saama, et oleme seda suuremad, mida suurem on nende inimeste arv, kes tahavad Eestisse tulla ja elama jääda.