Karmel: Ma ei hakka üldse salgamagi, tõepoolest teen alati enne otsesaadet ära mahuka kodutöö. Ega siin ei aita muu, kui inimeste kohta hästi palju lugeda. Keegi ei tea ju kõigist kõike. Aga tegelikult peaks julgema ikka natuke improviseerida ka. Lõppude lõpuks oleme ju kõik siin omad, eesti inimesed. Kõigil peab olema tore pidu. Isegi, kui sa mõne väikse apsu teed, siis pole hullu. Eriti siin tunnen, et inimesed tahavad intervjuueerijate ja televisiooniga kaasa mängida. Lõpuks oleme ju kõik tulnud siia selleks, et kodudesse seda pidu vahendada, mitte igaüks iseennast näidata. Aga kodutöö tuleb korralikult ära teha ikkagi, sellest ei pääse.

Eks arvamusi on pooleks. Aga mina olen seda meelt, et vahel tuleks suurte sündmuste tähistamiseks vaadata ka teisi suursuguseid hooneid. Olgem ausad, siin ERMis on ju 10 000 ruutmeetrit imeilusat ja kaasaaegset pinda ja miks mitte seda ära kasutada. Ja vähemasti on meil siis mida mäletada. Nendel, kes kiruvad ja nendel, kes on selle üle rõõmsad.