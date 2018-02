Tartu Maarja kirikus, milles veel üheksa aastat tagasi sportisid tudengid, lammutati vabariigi aastapäeva nädalal nõukogudeaegne betoonpõrand, et kätte saada torni vundamendipostid. See on esimene samm, et saaks üles ehitada venelaste poolt puruks pommitatud ajaloolise kiriku kellatorn.

Kuna alused on veel ehitusprahist puhastamata ja välja kaevamata, siis on veel vara öelda, kas vundamentide seisukord võimaldab uut torni kanda või mitte.