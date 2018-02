Bollywoodi superstaar Sridevi suri ootamatult Dubais 54 aasta vanuses.

Sridevi suri laupäeva õhtul südame seiskumise tagajärjel Dubais, sugulase pulmas.

13. augstil 1963. aastal sündinud Sridevi tegi Bollywoodis oma esimese rolli 1979. aastal filmiga "Solva Sawan". Ta on mänginud enam kui 150 filmis ning teda peeti üheks väheseks India naisfilmistaariks, kes suutis üksinda kinno meelitada miljoneid fänne, vajamata selleks kuulsa meesnäitleja toetust.

Oma kaastunnet on sotsiaalmeedias väljendanud nii India peaminister Narendra Modi kui ka president Ram Nath Kovind.

Those expressive eyes and that dazzling smile... The talent and the aura... #Sridevi was one of a kind. pic.twitter.com/6k1haBDuCq