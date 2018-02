ERM-is toimunud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva vastuvõtule oli kutsutud ka muusik Jaan Tätte koos abikaasa Margit Tättega.

"Mulle tegi rõõmu, et see oli nagu väike külapidu, ma olen ise väikesest külast pärit ja kui meil olid kultuurimajas peod, siis need olid samasugused," kirjeldas Jaan Tätte ERM-is toimunud pidu, vahendas Menu.

Margit Tätte ei osanud kirjeldada, kuidas vabariigi aastapäeva Vilsandil tähistatakse, kuid ta arvab, et seal on vaikus ja rahu.

"Ma tean, et seal on täna pooled elanikest lapsed, mida ei juhtu mitte alati," tõdes ta ja tõi välja, et ilmselt nad laulavad. "Kui nad ei laula, siis ma räägin nendega."