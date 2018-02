„Nagu ma kunagi ütlesin, et mina lähen sinna, kuhu president Kersti Kaljulaid ei jõua, siis nüüd see nii ka on,“ muigab Normann. „Kui ma „Edekabelis“ esimest korda Kerstit tegin, siis ma tõesti ei arvanud, et jäängi seda rolli mängima. Kutseid muudkui tuleb ja nii seda teha tulebki.“

Presidendi marss. Punane vaip. Sealt ta tuleb, pikajalgne daam, napp naeratus näol. Kaugelt vaadates oleks justkui Kersti Kaljulaid, aga tegelikult ei ole ta seda mitte. Siresäärseks saabujaks on näitleja Henrik Normann, keda ootab saja külalise kätlemine Tartu Dorpati konverentsikeskuses. „See läheb ruttu,“ särab Normann enne EV100 etteastet. „Eile kätlesin presidendina järjest 55 minutit – see oli väsitav küll!“

Kõik on nagu päris presidendi vastuvõtul, pidulik peolaud isegi edevam ning kõne otsekohesem ja teravam. „Vanarahvas on öelnud, et raha teha oskab iga loll. Aga eestlane ei ole ju loll!“ teatab Normanni kehastatud president mureliku suuga, lustlik kuradike silmis. Räägib sellestki, kui suurt osa Eestist katab mets ning tuleb lagedale mõttega, mis on oma lihtsuses rabav: „Lihtne matemaatika ütleb, et enamik asju, mida teeme, peabki metsa minema!“