Eilset Eesti Rahva Muuseumis toimunud Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäevapidu külastas ka legendaarne näitleja Luule Komissarov, kellele see oli esimeseks presidendi vastuvõtuks. Luule, me teame, et Tallinnas käid sa üsna harva, „Õnne 13“ võtetel ainult. Kui tihti sa Tartusse satud?

ERMis olete varem käinud?

Aga ERMis olen käinud. Suvel käisin poja perega ja ilus-ilus päev oli ja käisime ka tagurpidi maja vaatamas, kus mina sisse ei julgenud minna oma vanust arvestades, aga noored käisid.

Nii et tagurpidi maja jäi vaatamata ikkagi?

Ei, väljast poolt ikka vaatasin!

Kuidas tänane kontsert oli? Sain aru, et päris kuum oli seal, mõned inimesed isegi minestasid.

Minul oli nõndaviisi pandud koht sinna restorani, et ma sain istuda. Ega ma oma jalaga vist ära poleks seisnud ka. Et natuke oleks raskuseid olnud, aga mul läks hästi, jah.

Ja kuidas üldised muljed? Kõne? NO99 lühifilm?



Vaata, ma olen esimest korda ja mul on seda emotsiooni siit maalt kuni sinna maani (näitab käega – toim.). Ma pean kõik selle kodus veel läbi seedima. Aga ütleme selle kontserdiosa kohta, et nojah, ega siin ERMis ju etendust ei oleks saanud teha, nii et selles mõttes oli see üks õige värk, et niiviisi seda asja teha.

Esimest korda presidendi vastuvõtul?

Jah!

Kuidas siis varem pole kutsutud?

Ma ei tea!

Nüüd oli eriti uhke tunne kindlasti?

Oli ikka uhke küll. Mu poeg ütles väga kenasti, et ema tuleb minna, siis mul on lastelastelastele rääkida, et vanavanaema käis sajanda aasta presidendi vastuvõtul.

Nii et kahtlesite korra, et võib-olla mitte minna?

Nojah, ma nagu üksi ei oleks küll tahtnud tulla, aga kuna poeg oli mind nõus saatma, siis ma muidugi tulen.

Suurepärane. Head kojusõitu Viljandisse!

Aitäh.

Ja palju väravaid Eesti jalgpallikoondisele selleks aastaks.

Jah, ma juba nägin neid tegelasi kõiki, kätlesin, ütlesin, et ootan, millal te peale hakkate. Aga me lähme vahepeal veel Klavanit vaatama Liverpooli aprillis.

Suurepärane.

Eks ole.

Väga hea. Loodame, et Liverpool võidab siis.

No kena! Palju õnne vabariigi aastapäeva puhul. Kõigile!