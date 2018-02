Keset peomelu viibiv Karl Martin Sinijärv keerab jutu kontserdi pealt kiiresti suupistetele.

„Halloo? Nii! Trad.Attack! oli väga hea! Nad on perfektselt omandanud rakendusliku etnofuturismi lühikursuse. Ivo Linna ja Supernova kestavad praegu ning on samuti väga head. Presidendi kõnel ei olnud ka mitte midagi viga, täitsa hea kõne oli. Ja toit on suurepärane! Aga ma üleliia hea meelega ei kommenteeriks seda muusikafilmi, mis seal vahepeal oli, sest sellest ei saanud ma lihtsalt mitte midagi aru. Kuigi ma väga püüdsin! See on täiesti aus ülestunnistus ja öeldud igasuguse pahatahtlikkuseta.

Aga seda ma pean ütlema, et toiduvärk on sel korral küll väga vingelt läbi mõeldud. Neid suupisteid on muudkui tulnud ja tulnud ja minu meelest tuleb siiamaani. Ma hakkasin kohe alguses lugema, et mitut erinevat mul õnnestub maitsta, praegu on konto 38 peal ja ma ei tea, palju neid kokku on, võib-olla on osad minust mööda ka läinud. Kõik nad on tõesti väga head olnud ja mulle meeldib just see lähenemine, et on võetud tegijaid igast maakonnast ning kõik, mida sulle serveeritakse, seletatakse lahti: kustkohast see on ja mismoodi tehtud. On tõesti asju tuhast ja mullast ja põdrasamblast ja muust sihukesest peenutsemisest kuni väga lihtsate suupisteteni, aga kõik on kuradi maitsev, ükski asi ei ole olnud selline, mille peale õlgu kehitada.

On olnud karu ja hirve ja kõiki, keda siin on võimalik kätte saada. Seeni ja hapukurgiemulsiooni – ampulli otsa on lükatud kanarull, kuhu ampullist pigistad endale hapukurgivedeliku suhu peale. No fantastilisi asju on! Põhimõtteliselt väga hea pidu!“