Marta Vaarik oli üks väheseid naisi, kes kannab vastuvõtul pükskostüümi. „Selle autor on noor kunstnik Laivi Suurväli.“ Marta oli vastuvõtul isa Andrus Vaarikuga. Tegelikult tahtis naine Tais käies lasta omale õmmelda siidist ülikonna. „Koh Phangan polnud üldse selline, nagu ma ette kujutasin. See oli nii kapitalistlik, et kogu elu peale läks nii palju energiat, et ma ei suutnud leida õiget salongi.“ Marta teadis Laivit kui väga alternatiivset ja omaette hoidvat disainerit. „Mõtlesin, et tema võiks leida mu naha. Usun, et see sõdalasekostüüm töötab väga hästi.“ Marta ütleb, et Laivi on nii lahe tüüp, et tema jaoks ei olnudki vastuvõtukostüümi tegemine väga suur asi. „Ta kasutab kangaste liimimist, lateksit ja katsetab materjalidega. Usaldasin teda sada protsenti.“

Marta oli kohe alguses otsustanud pükskostüümi kasuks. „Ma tegelen kunstnikuna ka naiste õigustega ja eriti sellisel suurel üritusel on oluline viidata, et naised on sama võrdsed nagu mehed ja me ei tohi lasta palgalõhel dikteerida, kes me oleme,“ põhjendab ta. „Kui meie partner on vaimselt vägivaldne, tuleb sellest suhtest välja astuda, olla enesekindel ja inimene – mitte naine ega mees, vaid inimene. Me oleme kõik võrdsed. Pitsivahune kleit ei kanna seda sõnumit edasi.“

Marta räägib sel teemal nii hingestatult, et paratamatult tekib küsimus, kas tal on omalgi kogemus vaimselt vägivaldse suhtega? „Absoluutselt. Ma loodan, et kõik naised ei pea seda läbi elama. Kui see mõjutab mind, pealinnas ja haritud naisena, ei kujuta ma ettegi, mis võib toimuda maakohtades.“