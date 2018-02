Veel suutis disainerile muljet avaldada anu Saagimi roosa kleit. "Novot, väga ilmekas näide! Anu poleks enam Anu kui kannaks täna sinimustvalget. Väga silmapaistev, väga roosa - elav Barbie. Suured aksessuaarid ning värske jumestus annavad sära. Ma usun, et Paris Hilton oleks väga uhke. Anu näeb välja žanri parimates traditsioonides ja mul juba tekib nostalgia 2000. aastate moe ja stiili vastu," kiidab ta. "Huvitav on see, et isegi kui me räägime seltskonnakuninganna moevalikutest, siis pigem räägime ikkagi tema säravast isiksusest. Ma olen märganud, et sõltumata sellest, mida Anu valib, ta kannab seda perfektselt välja! Tema puhul on täiesti ükskõik, kas see on mingi basic H&M'i kleit või luksuslik couture ese, ta oskab mõlemates võrdselt šikk välja näha, sest pigem Anu kaunistab kleiti kui vastupidi," kiidab ta.

Disainer Tim Bluz kiidab taevani Merle Karusoo riietust. "See on väga võimas kombinatsioon, samas väga detailne ja mitmetasandiline. Väga tark vanaaegse ja modernse kooselu. Üldiselt aga hästi julge idee ja perfektne elluviimine. Kui te vaatate lähemalt siis näete et kõik aksessuaarid ja nende rikkad värvitoonid mängivad omavahel väga ilusti ning täiendavad teineteist. Vormid ja faktuurid on ka väga ebaharilikud. Siukest keerulist ja loomingulist komplekti võiks kokku panna ainult inimene tugeva stiilitunnega."

"Väga mõjukas mudel, mitte eriti tavapärane Eesti turu kontektsis, pigem meenutab Hollywoodi glamuuri. Lõige on huvipakkuv ja kangas ise tundub väga kvaliteetne ja esinduslik," sõnab Bluz. Tagasihoidlikud aksessuaarid seavad kleidi tema sõnul kenasti fookusesse. See on disaineri hinnangul arukas otsus, sest kleidil on palju detaile, mida tahaks lähemalt uurida. "Mulle isiklikult väga meeldivad selle outfiti dramaatilisus ja ekspressiivsus," sõnab ta.

Bluz kiidab taevani veel ka Karl-Erik Taukarit ja Kerli Kivilaant. "Tõsilugu, Taukar on vastupandamatu! Kallid Eesti mehed, võtke eeskuju tema riietumisstiilist! Kõik nagu peab, ei saa kinni hakata. Kerli Kivilaan näeb ka väga luksuslik välja. Minu meelest litritega clutch on natuke ülepakutud sellises hiilgavas kleidiansamblis - see võiks olla natuke tagasihoidlikum ja veidi teist värvi või tooni, et kontrasti lisada ning kombinatsiooni mitmekesistada. Üldiselt aga väga armas ja stiilne paar!"

undefined (Erlend Štaub)

Kiidusõnu jätkub Timil veel ka Merle Liivakule. "Liisi Eesmaa poolt disainitud futuristlik kimono-kleit on minu meelest fantastiline valik. See on pidulik, efektne ja silmatorkav. Kõige olulisem on see, et see pole sinimustvalge. Üldiselt Eesmaa looming resoneerib minuga, see on tavaliselt väga out of this world. See mudel tõestab seda ka, omamoodi lõige, julged värvide kombinatsioonid ja mõnusad joonistused. Kõrvarõngad annavad loogilist rõhku. See on suur lemmik!

Moefotograaf: sel aastal kantakse rohkem valget kui tavaliselt

Moefotograaf Anette Konksi sõnab, et sel aastal kannavad peokülalised rohkem valget kui varasematel aastatel. "Üks silmajäävaim neist on Kristiina Ehin, kes kannab oma haldjaliku kleidi väga kaunilt välja. Õhuline materjal ja raske tikand moodustavad ebamaise harmoonia. Põhjamaine ja ilus, just kandjale iseloomulik," kiidab ta.

(Erlend Štaub)

"Mai Palling on teinud väga trenditeadliku valiku! Julged värvid ja muster mõjuvad julgelt! Sobib noorele kandjale suurepäraselt," kiidab Konksi.

(Erlend Štaub)

"Ingrid Tõniste on ennast ehtinud pika kleidiga, mille teeb eriliseks avatud seljaosa. Metalne kleidikangas rõhutab pidulikkust. Väga kaunis ja naiselik!"(Erlend Štaub)

(Erlend Štaub)

Konksi kiidab väga ka Yoko Alenderi kleidivalikut. "Mulle väga meeldib, et Yoko Alender suudab alati olla kaasaaegne ja eriline, hooajamoodi järgimata. Pikk hõbedane kleit ja kerge 20ndate meeleolu mõjub väga elegantselt ja pidulikult," kiidab ta.