Eerik-Niiles Krossi kaasa Mary Jordan kannab vastuvõtul imelist sõdalase-kleiti. "Ma tahtsin töötada Eesti disaineriga, sest ma ei ole kunagi Eesti disaineri kleiti kandnud," selgitab Mary oma valiku tagamaid.

Kleit on valminud GUILD moemajas ning see on päris esimene kleit, mille nad teinud on. "Joanna oli väga huvitatud kleidi tegemisest ja sellest, et ta saaks kedagi esimest korda riietada. Saime kokku ja olime teineteise visioonidest vastastikku inspireeritud," sõnab Mary ja lisab, et disainer viis kõik tema ideed fantastiliselt ellu.

"Kleidil ei ole peaaegu üldse õmblusi, iga sõlm on käsitsi tehtud ja kõik on orgaaniline," räägib Jordan. "Ma arvan, et selle tegemine võttis umbes 120 tundi."