Hannes ja Riina Hanso perre sündis 12. veebruaril poisslaps, kes sel aastal samuti vastuvõtule kaasa võeti. Johannes Mart oli presidendiga kätlemast tulles ema rinnale magama jäänud.

„Ta on veel nii väike, et teda ei raatsi kellegagi jätta,“ ütleb Riina, miks värskeim pereliige peole kaasa võeti. „Ühtlasi on sajas aastapäev, mis juhtub ainult korra – siis ei raatsi ise ka tulemata jätta, seega beebi kõhu peale.“ Hannes ütleb, et poiss on juba 12 päeva vana ja võib vastuvõtul osaleda küll. „Kui kellelgi on võimalus käia 100. ja 200. aastapäeval, siis siin on hea kandidaat.“

Riina muigab, et Johannes Mardile tundub pidu meeldivat. „Uinutav,“ muigab Riina. „Presidendi kõne kuulas ilusti ära. Me olime küll igaks juhuks ukse lähedal, sest siit võib ilma ette hoiatamata igasugu registreid lahti minna. Õnneks ei läinud,“ naerab Hannes.

Hansod ütlevad, et presidendi vastuvõtt tundub beebisõbralik pidu olevat küll. „Pole kuskil tundnud küll, et ei oleks beebisõbralik, täitsa tore on. Lapsed on toredad ja tuleb ikka pittu kaasa võtta.“ Kas Hansode pere teised liikmed on ka vastuvõtul käinud või on kodus praegu kadedad? „Meil on neid nii palju ja osad on nii lärmakad, et neid oleks raske kaasa võtta,“ ütleb Hannes.