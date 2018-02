Endise peaministri Taavi Rõivase lauljannast abikaasa Luisa Rõivas saabus presidendi vastuvõtule kleidis, mis pani õhku ahmima. "See on mõnus kooslus," kommenteeris disainer Tim Bluz. Siiski sõnas ta, et kleidi dekolteeosa on piduliku vastuvõtu jaoks pisut sügavavõitu.

Disainerile avaldas muljet Luisa julge kotike. "See clutch on fantastiline," kiidab ta. Kui liigselt avar dekoltee välja arvata, on kleidi üldmulje tema arvates kena. "Mulle meeldivad need toonid," sõnab ta.