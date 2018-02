President Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovksi kannavad tänavu vastuvõtul Tori kihelkonna rahvarõivaid. Stilist Merit Boeijkens ja moedisainer Kätlin Kikkas leiavad, et president tegi õnnestunud ja turvalise valiku.

"Meil on väga kaasaegse mõtlemisega president ja rahvariietus peaks sobima väga erinevatele rahvagruppidele. Kuna president on naisterahvas, siis on väga keeruline valida riietust, mis kõikidele inimestele sobib," ütleb Merit Boeijkens.

President Kersti Kaljulaid ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovksi. (Erlend Štaub)

"Kuna ta ise on väga innovatiivne ja kaasaegne, siis tema riietus tasakaalustab seda väga hästi. See on väga rahvuslik, turvaline ja konservatiivne lähenemine. Turvalisust ja soojust meie inimesed ootavad ja vajavadki presidendilt. See läks ka tema kõnega hästi kokku, mis ei olnud tänavu nii väga uuendustele, vaid pigem inimesele pühendatud," leiab Merit.

Ka Kätlin Kikkas peab presidendi rõivastust loogiliseks valikuks. "Kuna me kõik teame, et meie armas president on väga rahvuslembeline, siis oligi oodata, et ta tuleb rahvariietes. Rahvariietega on üldse väga raske eksida. Tori rahvariietusel on kaunis küps punane toon, mis sobis hästi presidendile," kiidab Kätlin. "Minu arvates on presidendipaari rõivastus armas ning tänaseks päevaseks igati sobilik."