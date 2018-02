Presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe rääkis jaanuari lõpus Õhtulehele, kui alles spekuleeriti, millise kunstiprogrammi NO-teater lavale toob, et tema ei ütleks niimoodi, et kontserdi asemel tuuakse seekord rahvani vaid mängufilm.

"Seda oleme algusest peale öelnud, et ERM pakub meile uusi võimalusi ja teistpidi seab ka piiranguid, sest seal ei ole traditsioonilist kontserdi- ega teatrisaali, kus oleks suur ja sügav lava," põhjendas Linnamäe.

Selle üle, et just NO99 ja Tiit Ojasoo EV100 kontsertetenduse lavastamisõiguse sai, olid paljud avaliku elu tegelased üpris pahased. Poliitik Martin Helme arvas, et sellise ülesande andmine näitlejannat peksnud Tiit Ojasooga seotud teatrile, on kahepalgeline.

"Ma ei sea kahtluse alla Ojasoo ja Semperi andekust ja talenti, aga see ei anna neile eelisõigust käituda ei ebaseaduslikult ega ka ebamoraalselt mitte. Minu meelest paneb end ka president täpselt samasse punkti: tema minu meelest ei saa üldse aru, missugune kõrge standard on tema institutsioonil ja ametil. Minu jaoks on see mõistetamatu," ütles Helme, lisades, et NO-teatri loomingut vaadates võib arvata, et see etendus meeldib vaid väga imetillukesele seltskonnale ning et parimal juhul vihastatakse jälle tohutu hulk inimesi välja.

Kuigi presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul kaaluti NO99 kõrval vabariigi 100. sünnipäeva kontsertetenduse korraldamise andmist ka teistele kandidaatidele ja arvestati Ojasoo-skandaali puhkemise võimalusega, jäi olulisema argumendina kantseleis lauale ennekõike sündmuse tehniline keerukus ja NO99 senised saavutused.

"Kui me vaatame, kes Eesti teatrimaastikul on viimastel aastatel silma torganud ja pälvinud märkimisväärset rahvusvahelist tunnustust, siis seal eristub selgelt NO-teater," rääkis Riisalo ERRi uudisportaali vahendusel.

Riisalo rääkis ka, et terve NO-teatri ühelt poolt näitetrupp, aga teisalt kindlasti ka tehniline kollektiiv, kes on väga võimekas ja harjunud keerulisi asju tegema.

Riisalo märkis, et ERM-is traditsioonilist istekohtadega kontserdisaali pole ning see esitab loomemeeskonnale täiendavaid väljakutseid.

"Aga NO99-l on väga hea suurte produktsioonide loomise kogemus. Traditsioonidel selle sündmuse juures oluline roll, nii et kõik harjumuspärased selle õhtu osad – riigipea kõne, kunstiline programm, külaliste kätlemine, pidu – on omal kohal ka sel korral," rääkis Riisalo ERR-ile.

Tal ei ole enda sõnul head vastust sellele, miks ei korraldatud aastapäeva kontsertetenduse korraldaja leidmiseks ideedekonkurss.

Küsimusele, miks NO-teatrile eraldatud summa on eelnevatest aastatest üksjagu suurem, vastas Riisalo, et ERMi tuleb tuua suur hulk tehnikat – ekraane, helitehnikat, mida käitleb suur hulk inimesi.

NO31 Teekond - muusikaline rännak läbi Eestimaa

Stsenaariumi autorid ja režissöörid ning Vabariigi Presidendi vastuvõtu lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo

Muusikaline nõuandja Jaan-Eik Tulve

Produtsent Liis Orav

Meenuta SIIT millised on olnud Eesti vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsertetendused eelmistel aastatel.