Punase Risti rahvusvahelise kommitee sõnul on organisatsioonist lahkunud 21 töötajat, kuna olid viimase kolme aasta jooksul seksuaalteenuseid ostnud, kirjutab BBC.

Kommitee juhi Yves Daccordi ütles reedel, et töötajate lahkumise päev oli keeruline, kuid tähtis. „Ma olen oma meeskondadele andnud instruktsioone, et läbi vaadata kogu info, mis meil on seksuaalse vääriti käitumise kohta. Ja ma võin teile öelda, et alates 2015. aastast oleme tuvastanud 21 töötajat, kes on lahti lastud seksuaalteenuste ostmise eest või tagasi astunud seoses päringutega,“ rääkis Daccord.

Punase Risti teadaanne tuleb ajal, mil organisatsioon on saanud oma töötajate kohta mitmeid süüdistusi seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise osas. Daccordi sõnul leidub tõesti intsidente, millest on vaikitud.

„Selline käitumine on inimeste ja kogukondade, keda me oleme tulnud teenima, reetmine,“ ütles Daccord. „See on inimväärikuse vastane käitumine ja me oleks pidanud olema veel valvsamad, et midagi sellist ära hoida.“

Daccord lubas, et kõiki tulevasi süüdistusi käsitletakse kindlakäeliselt.

Punane Rist on ülemaailmne organisatsioon, kuhu kuulub 17 000 liiget.