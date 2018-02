Anu Saagim püüdis ERM-is, presidendi vastuvõtul, kinni Märt Avandi ning tema poja Hermani. Saagim uuris mõlemalt, kas nende arvates on võimalik, et kunagi me tähistame ka Eesti 200. sünnipäeva.

„Ma olen selle peale mõelnud, eriti tänase päeva kontekstis. Kõik plussid-miinused, võimalikud variandid läbikaalutuna, ma täitsa usun seda. Päriselt usun, et Eesti vabariik 200 on täiesti võimalik,“ sõnab Avandi.

Ka näitleja poeg nõustub. „Miks ei peaks? Jaa ikka on!“ hõiskab ta positiivselt.

