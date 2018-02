Moedisainer Tim Bluz sõnab, et tänavusel presidendi vastuvõtul on teda palju kergem üllatada kui varasematel aastatel. "Ilmselgelt kannab enamik inimesi sinimustvalgeid värve. Selles muidugi pole midagi halba, aga kuna ma alati ergutan inimesi isikupärasusele, siis pigem ootan ikka neid, kes on natuke rohkem vaeva näinud ja üritanud midagi hoopis teistmoodi välja mõelda," sõnab ta.

"Tänase vastuvõtu kontekstis trikoloori värvidest loobumine on juba iseenesest tähelepanuväärne saavutus. Need, kes julgevad täna õhtul teistest eristuda, kindlasti teevad statement'e, sest oleme ausad - sinimustvalge on ikka päris turvaline variant," sõnab ta.

Presidendi vastuvõtu riietuste üldine mulje on tema sõnul pisut kaootiline. "Tore näha, et enamik külalisi võtab üritust tõsiselt, mõtleb oma välimuse üksikasjalikult läbi. Samal ajal paljud riietuvad nagu oskavad - see kahjuks ei toimi, sest nad tegelikult ei oska. Kordan jälle, et presidendi vastuvõtt on kõrgtasemel sündmus. See ei ole see üritus, millega tasub säästa," lausub ta.