Roman Baskin tuli presidendi vastuvõtule koos poja Alfrediga. "Mul on tütar ka, aga tal on nii väike poeg, et ta ei saanud liikuma," selgitas Baskin. "Aga me käime nii, et kord poeg, kord tütar."

Alfred Baskin on presidendi vastuvõtul teist aastat järjest. Möödunud aastal väisas pidu vanaema, sel aastal isaga.

"Eesti 100 - see on ikka nähtus!" arvab Roman Baskin ja loodab, et saame ka 200. sünnipäeva tähistada. "Nende lapsed peaksid juba nägema," ütles ta ja osundas pojale. "Kui me oskame neid ilusti kasvatada ja neile midagi edasi anda, siis tuleb kindlasti."