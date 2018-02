Anu Saagim püüdis presidendi vastuvõtul kinni saatejuht Urmas Vaino, kes ütles, et tema on oma kaasaga korduvalt vastuvõtul käinud, kuid presidendi juures on nad esmakordselt.

"Oleme kodus vastuvõttu korraldanud," viskas Vaino nalja. Küsimusele, miks just tema vastuvõtule kutse võis saada, mees vastata ei osanud. "Ma tahaks loota, et seepärast, et ehk on mõned asjad õnnestunud ka."

Urmas Vaino usub siiralt, et tuleb ka Eesti 200. sünnipäev. "Pole mõtet EV100 tähistada usuta, et EV200 samamoodi tähistada saab. Meil on asjad suures plaanis hästi ja kui me ise jonni ei jäta, tuleb ka 200."

